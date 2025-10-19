Илья Малинин выиграл «Гран-при Франции»

19 октября, 16:46
Американский фигурист Илья Малинин стал победителем стартового этапа Гран-при по фигурному катанию, который проходит во Франции.
20-летний американец набрал 321 балл по сумме короткой и произвольной программ.
Второе место занял Адам Сяо Хим Фа, представляющий Францию. Он набрал 280,95 балла. Бронза у грузина Ники Егадзе (259,41).
Наполеон Леопард
21.10.2025
oleg.bob
В одни ворота...
19.10.2025