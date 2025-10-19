Видео
19 октября, 16:46

Илья Малинин выиграл «Гран-при Франции»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем стартового этапа Гран-при по фигурному катанию, который проходит во Франции.

20-летний американец набрал 321 балл по сумме короткой и произвольной программ.

Второе место занял Адам Сяо Хим Фа, представляющий Францию. Он набрал 280,95 балла. Бронза у грузина Ники Егадзе (259,41).

