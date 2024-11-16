Кагияма стал победителем этапа «Гран-при ISU» в Финляндии

Сегодня, 15:58
Японский фигурист Юма Кагияма выиграл пятый этап международной серии «Гран-при» в Хельсинки (Финляндия).
21-летний японец набрал 263,09 балла по сумме короткой и произвольной программ. Вторым стал француз Кевин Аймо (259,15 балла). Третье место завоевал итальянец Даниэль Грассль (258,55).
Гран-при Финляндии
Мужчины
1. Юма Кагияма (Япония) — 263,09
2. Кевин Аймо (Франция) — 259,15
3. Даниэль Грассль (Италия) — 258,55
4. Сота Ямамото (Япония) — 249,91
5. Лукас Бричги (Швейцария) — 246,70
6. Казуки Томоно (Япония) — 238,41