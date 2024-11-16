Кагияма стал победителем этапа «Гран-при ISU» в Финляндии

Японский фигурист Юма Кагияма выиграл пятый этап международной серии «Гран-при» в Хельсинки (Финляндия).

21-летний японец набрал 263,09 балла по сумме короткой и произвольной программ. Вторым стал француз Кевин Аймо (259,15 балла). Третье место завоевал итальянец Даниэль Грассль (258,55).

Гран-при Финляндии

Мужчины

1. Юма Кагияма (Япония) — 263,09

2. Кевин Аймо (Франция) — 259,15

3. Даниэль Грассль (Италия) — 258,55

4. Сота Ямамото (Япония) — 249,91

5. Лукас Бричги (Швейцария) — 246,70

6. Казуки Томоно (Япония) — 238,41