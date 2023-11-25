Кагияма стал победителем этапа «Гран-при» в Японии

Японский фигурист Юма Кагияма выиграл шестой этап серии «Гран-при» в Осаке. По сумме двух программ он набрал 288,39 балла.

Вторым стал его соотечественник Сема Уно (286,55). Тройку лидеров замкнул швейцарец Лукас Бричги (254,60).

В парном катании победу одержали немецкие фигуристы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, которые в сумме за два проката получили 202,51 балла. Второе место у итальянцев Лукреции Беккари и Маттео Гуаризе (190,31). Их соотечественники Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини расположились на третьей позиции (186,47).

Финал международной серии «Гран-при» по фигурному катанию пройдет в Пекине 7-10 декабря.