Канадцы Стеллато-Дудек и Дешам выиграли «Гран-при Канады»

Сегодня, 02:07
Канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам выиграли «Гран-при Канады» в соревнованиях спортивных пар. Они были первыми после короткой программы вчера, а сегодня показали второй результат в произвольной программе — 124,10 балла.
Второе место в итоговом протоколе заняли Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигиев, представляющие Узбекистан. После короткой программы они были четвертыми, а в произвольной стали первыми — 126,12 балла.
Замкнули тройку лучших Анастасия Голубева и Эктор Мур, которые представляют Австралию. Они были третьими после короткой программы и показали третий результат в произвольной (121,33), что позволило занять третье место в итоговом положении.
Гран-при Канады
Спортивные пары
Итоговое положение
1. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 197,33
2. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев (Узбекистан) — 189,65
3. Анастасия Голубева — Эктор Мур (Австралия) — 186,14
4. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 184,30
5. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 178,31
6. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша) — 173,84
7. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 171,02
8. Келли-Энн Лорин — Лукас Этьер (Канада) — 163,60