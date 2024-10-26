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Сегодня, 01:57

Канадцы Стеллато-Дудек и Дешам выиграли короткую программу на «Гран-при Канады»

Евгений Козинов
Корреспондент
Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам.
Фото AFP
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Канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам показали лучший результат в короткой программе на «Гран-при Канады». За свой прокат они получили 73,23 балла.

Вторыми у спортивных пар стали немцы Анника Хокке и Роберт Кункель — 64,82 балла, а замкнули тройку Анастасия Голубева и Эктор Мур, представляющие Австралию (64,81).

Прокат произвольных программ запланирован на субботу, 26 октября. Начало — 22:40 по московскому времени.

Гран-при Канады

Спортивные пары

Короткая программа

1. Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 73,23

2. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 64,82

3. Анастасия Голубева/Эктор Мур (Австралия) — 64,81

4. Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев (Узбекистан) — 63,53

5. Эмили Чан/Спенсер Акира Хоу (США) — 61,04

6. Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша) — 60,87

7. Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды) — 58,78

8. Келли-Энн Лорин/Лукас Этьер (Канада) — 52,16

Фигурное катание
Анастасия Голубева / Эктор Мур
Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирев

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