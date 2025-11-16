Кевин Аймо выиграл этап Гран-при в США

Сегодня, 06:31
Французский фигурист Кевин Аймо стал победителем пятого этапа Гран-при в США.
28-летний спортсмен набрал 253,53 балла по сумме короткой и произвольной программы. Он впервые в карьере выиграл этап Гран-при.
Второе место занял представитель Казахстана Михаил Шайдоров (251,09). Третьим стал японец Кадзуки Томоно (245,57), который лидировал после короткой программы.
Антон Богачев
протоколы произвольной программы просто ужасны. минусы, минусы, недокруты, падения, кью, нверне рёбра, причем у всех без исключения. позорище
16.11.2025