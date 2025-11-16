Кевин Аймо выиграл этап Гран-при в США

Французский фигурист Кевин Аймо стал победителем пятого этапа Гран-при в США.

28-летний спортсмен набрал 253,53 балла по сумме короткой и произвольной программы. Он впервые в карьере выиграл этап Гран-при.

Второе место занял представитель Казахстана Михаил Шайдоров (251,09). Третьим стал японец Кадзуки Томоно (245,57), который лидировал после короткой программы.