Малинин победил на этапе «Гран-при ISU» в Канаде и обеспечил себе место в финале

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин одержал победу на втором этапе «Гран-при ISU» в Канаде.

Судьи оценили произвольную программу 19-летнего спортсмена в 195,60 балла. По сумме двух прокатов он набрал 301,82 балла.

Второе место на этом этапе занял японец Сун Сато (261,16). Чжун Хван Чха из Южной Кореи стал третьим (260,31).

Неделю назад Малинин завоевал золотую медаль на «Гран-при ISU» в США, показав результат 290,12 балла. Американец уже обеспечил себе место в финале, который пройдет с 5 по 8 декабря во французском Орлеане.