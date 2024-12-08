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Гран-при

Сегодня, 00:34

Малинин выиграл финал «Гран-при» в Гренобле

Сергей Разин
корреспондент
Илья Малинин.
Фото Reuters
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Фигурист Илья Малинин, представляющий США, стал победителем финала «Гран-при» в Гренобле.

20-летний американец показал результат в 292,12 балла. Серебро у японца Юмы Кагиямы, который набрал 281,78 балла. Замкнул тройку лучших Шун Сато из Японии — 270,82 балла.

«Гран-при» по фигурному катанию. Финал

Гренобль (Франция)

Мужчины

1. Илья Малинин (США) — 292,12

2. Юма Кагияма (Япония) — 281,78

3. Шун Сато (Япония) — 270,82

4. Даниэль Грассль (Италия) — 254,96

5. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 253,75

6. Кевин Аймо (Франция) — 238,63

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Илья Малинин
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