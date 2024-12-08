Малинин выиграл финал «Гран-при» в Гренобле

Сегодня, 00:34
Фигурист Илья Малинин, представляющий США, стал победителем финала «Гран-при» в Гренобле.
20-летний американец показал результат в 292,12 балла. Серебро у японца Юмы Кагиямы, который набрал 281,78 балла. Замкнул тройку лучших Шун Сато из Японии — 270,82 балла.
«Гран-при» по фигурному катанию. Финал
Гренобль (Франция)
Мужчины
1. Илья Малинин (США) — 292,12
2. Юма Кагияма (Япония) — 281,78
3. Шун Сато (Япония) — 270,82
4. Даниэль Грассль (Италия) — 254,96
5. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 253,75
6. Кевин Аймо (Франция) — 238,63