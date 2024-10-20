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Сегодня, 21:04

Малинин завоевал золотую медаль на этапе «Гран-при ISU» в США

Алина Савинова
Илья Малинин.
Фото AFP
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Американский фигурист Илья Малинин одержал победу на первом этапе «Гран-при ISU» в Аллене (США).

В сумме 19-летний спортсмен набрал 290,12 балла. Фигурист получил балл штрафа за перекат короткой программы. Он завершил выступление на 0,85 секунды позже положенного времени.

Вторым стал француз Кевин Эймоз (282,88). На третьем месте расположился японец Као Миура (278,67).

Малинин является чемпионом мира (2024), победителем финала «Гран-при» (2023) и двукратным чемпионом США (2023, 2024). Он родился в Америке в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые являются уроженцами России.

Фигурное катание
Илья Малинин

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