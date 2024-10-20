Малинин завоевал золотую медаль на этапе «Гран-при ISU» в США

Американский фигурист Илья Малинин одержал победу на первом этапе «Гран-при ISU» в Аллене (США).

В сумме 19-летний спортсмен набрал 290,12 балла. Фигурист получил балл штрафа за перекат короткой программы. Он завершил выступление на 0,85 секунды позже положенного времени.

Вторым стал француз Кевин Эймоз (282,88). На третьем месте расположился японец Као Миура (278,67).

Малинин является чемпионом мира (2024), победителем финала «Гран-при» (2023) и двукратным чемпионом США (2023, 2024). Он родился в Америке в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые являются уроженцами России.