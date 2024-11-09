Метелкина и Берулава из Грузии выиграли соревнования пар на четвертом этапе «Гран-при ISU»

Представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава заняли первое место в соревнованиях пар на четвертом этапе «Гран-при ISU» в Японии.

В сумме за два проката фигуристы набрали 213,05 балла.

Вторыми стали японцы Рику Миура и Рюичи Кихара с результатом 209,45 балла. Бронзовые награды завоевали американцы Элли Кам и Дэнни О'Ши (194,44).

Гран-при Японии

Пары

Итоговое положение, топ-6

1. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 213,05

2. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 209,45

3. Элли Кам — Дэнни О'Ши (США) — 194,44

4. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 188,54

5. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 178,37

6. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания) — 174,45