Миура и Кихара лидируют после короткой программы в финале «Гран-при»

Японская спортивная пара Рику Миура и Рюичи Кихара лидируют после короткой программы в финале «Гран-при» ISU-2022/23 в Турине.

Фигуристы за свое выступление получили от судей 78,08 балла. Второе место занимают представители США Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер (77,65 балла), третье место у пары из Канады — Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (69,34).

В пятницу, 9 декабря, пары выступят с произвольными программами.

Финал «Гран-при» ISU-2022/23

Турин, Италия

Пары

Короткая программа

1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 78,08

2. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США) — 77,65

3. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 69,34

4. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 67,30

5. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 63,54

6. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 53,85