Перейра и Мишо победили в парном катании на «Гран-при Франции»

4 ноября, 23:53
Канадский дуэт Лиа Перейра и Трен Мишо победили в парном катании на третьем этапе «Гран-при Франции».
По сумме двух программ они набрали 194,67 балла (короткая 65,97 + произвольная 128,70).
Второе место заняли итальянцы Сара Конти/Никколо Макии — 189,46 балла. Третьими стали французы Камиль Ковалев/Павел Ковалев (172,88).
Четвертый этап «Гран-при» пройдет в Чунцине (Китай) с 10 по 12 ноября.
«Гран-при Франции»
Пары
Итоговое положение
1. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 194,67 балла
2. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 189,46
3. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 172,88
Произвольная программа
1. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 128,70 балла
2. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 124,15
3. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 113,84