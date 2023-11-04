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4 ноября, 23:53

Перейра и Мишо победили в парном катании на «Гран-при Франции»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Канадский дуэт Лиа Перейра и Трен Мишо победили в парном катании на третьем этапе «Гран-при Франции».

По сумме двух программ они набрали 194,67 балла (короткая 65,97 + произвольная 128,70).

Второе место заняли итальянцы Сара Конти/Никколо Макии — 189,46 балла. Третьими стали французы Камиль Ковалев/Павел Ковалев (172,88).

Четвертый этап «Гран-при» пройдет в Чунцине (Китай) с 10 по 12 ноября.

«Гран-при Франции»

Пары

Итоговое положение

1. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 194,67 балла
2. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 189,46
3. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 172,88

Произвольная программа

1. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 128,70 балла
2. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 124,15
3. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 113,84

Фигурное катание
Камиль Ковалев/Павел Ковалев
Лиа Перейра / Трен Мишо
Сара Конти/Никколо Макии
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