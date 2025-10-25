Видео
25 октября, 15:00

Петросян рассказала, что следила за выступлением Гленн на Гран-при Китая

Ана Горшкова
Корреспондент

Российская фигуристка, отобравшаяся на Олимпийские игры-2026, Аделия Петросян завила, что следит за выступлениями соперниц на международных соревнованиях.

«Слежу за соперниками. В Китае закончился Гран-при, поздравлю Эмбер Гленн с победой. Вижу варианты, как улучшить свои программы, чтобы они лучше выглядели со стороны. Смотрю, как дальше строить рабочий процесс, какие ошибки у себя могу исправить», — приводит слова Петросян ТАСС.

25 октября Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. 18-летняя спортсменка набрала 75,89 балла.

Гленн заняла первое место на Гран-при Китая. 25-летняя спортсменка по сумме двух программ набрала 214,78 балла.

Источник: ТАСС
Аделия Петросян
Эмбер Гленн
Фигурное катание
