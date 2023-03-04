Призеры чемпионата России не боялись, что их оценки будут меньше из-за первого стартового номера

Серебряные призеры чемпионата России Елизавета Шанаева и Павел Дрозд рассказали о том, каково выступать первым на «Гран-при» России, и оценили прокат.

— Как вам финал Гран-при?

Дрозд: Как может быть в Петербурге, кроме как потрясающе? Огромное счастье, что финал проходит здесь. Публика тепло поддерживала, чувствовалась эта энергия.

Шанаева: Было в принципе неплохо, спасибо большое публике, мы все слышим во время проката. Было интересно.

— Каково выступать первым?

Дрозд: Наверное, это в чем-то даже легче. Ты выходишь и сразу отдаешься публикой. Мороженое после проката — это наша добрая традиция.

— Не боялись, что оценки первой паре могли поставить скромнее?

Дрозд: Все мы слышали про это мнение. Но мы должны сделать все, что от нас зависит. Мы сделали максимум, порадовали публику и тренеров. Осыпавшееся платье? Нужно посмотреть, с кого конкретно налетело. У нас два платья похожих на разминке. Мы сделали все, что от нас зависело, на остальное внимание не обращали. Мы в эйфории были. Для меня же это вообще родной каток, я здесь делал первые шаги. Было приятно выступать.

Шанаева: Каток чуть меньше, но у нас было два дня тренировок. Так что мы привыкли.

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