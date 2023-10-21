Служба безопасности запретила проносить на соревнования плакаты в поддержку российского фигуриста

Как стало известно «СЭ», служба безопасности на втором этапе Гран-при России в Омске запретила к проносу плакаты в поддержку фигуриста Матвея Ветлугина.

Корреспондент «СЭ» стал свидетелем того, как болельщица Ветлугина пыталась взять с собой на арену листки размером А3 с надписью «Харизма растопит лед».

Стюарды на входе после фотографирования плакатов заявили, что проносить их «нельзя, служба безопасности запретила». Основанием, по словам одного из стюардов, стало то, что «это рекламная акция».

Ранее Ветлугин стал одним из немногих фигуристов, который поддержал Петра Гуменника в ситуации с отказом от программы под музыку Rammstein.