Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Гран-при

Сегодня, 13:05

Служба безопасности запретила проносить на соревнования плакаты в поддержку российского фигуриста

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Матвей Ветлугин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», служба безопасности на втором этапе Гран-при России в Омске запретила к проносу плакаты в поддержку фигуриста Матвея Ветлугина.

Корреспондент «СЭ» стал свидетелем того, как болельщица Ветлугина пыталась взять с собой на арену листки размером А3 с надписью «Харизма растопит лед».

Стюарды на входе после фотографирования плакатов заявили, что проносить их «нельзя, служба безопасности запретила». Основанием, по словам одного из стюардов, стало то, что «это рекламная акция».

Ранее Ветлугин стал одним из немногих фигуристов, который поддержал Петра Гуменника в ситуации с отказом от программы под музыку Rammstein.

Петр Гуменник. Ветлугин поддержал Гуменника: «Заменять программу по доносу какого-то депутата — слишком»

Фигурное катание
Матвей Ветлугин
2
0
Читайте также
Politico: давнее оскорбление определило антиукраинскую позицию премьера Фицо
Захарова высмеяла предложение Литвы запретить импорт гвоздей в РФ
Тело альпинистки Оленевой уже не смогут найти в Непале из-за толщи льда
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: короткая программа женщин

Во время выступления фигуриста Анисимова погас свет