Старт серии Гран-при ISU по фигурному катанию запланирован на октябрь

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2024/2025.

Серия Гран-при стартует 18 октября в США. Взрослые соревнования будут состоять из шести этапов: Skate America (Аллен, 18-20 октября), Skate Canada (Галифакс, 25-27 октября), Гран-при Франции (Анжер, 1-3 ноября), Гран-при Японии (Токио, 8-10 ноября) Гран-при Финляндии (Хельсинки, 15-17 ноября) и Гран-при Китая (Чунцин, 22-24 ноября).

Финал Гран-при состоится во французском Гренобле 5-8 декабря.

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. Позже организация дважды продлевала отстранение. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

2 июня стало известно, что российские фигуристы не вошли в обновленный рейтинг ISU.