20 октября, 19:21
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала прокат американца Ильи Малинина на первом этапе Гран-при ISU в Анже. 20-летний фигурист набрал 321 балл по сумме короткой и произвольной программ.
«Там катается абсолютный гений, который показывает, что можно делать и так. Совершенно другое одиночное катание, Илья — фигурист будущего.
Я до сих пор под впечатлением, даже заикаюсь немного. Что может помешать ему выиграть Олимпиаду? Повторюсь, у него нет конкурентов. Пожелаем, чтобы он был здоров», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».
На счету Малинина 2 золота чемпионатов мира.
Зимняя Олимпиада пройдет в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.
Барон Глейхенгаузен
Не говори гоп пока не перепрыгнул. У Валиевой тоже не было конкурентов, а результат известен.
21.10.2025
Александр Иванов
Тарасова, а чем вам гордиться , ведь он выиграет золотую медаль для США
21.10.2025
alexb2025personal
Ну кто такая Тарасова? О чем она может вообще говорить. Есть шоу: танцы на льду, где бывшие спортсмены, которые никогда не тренировали три месяца работают с артистами, которые никогда до этого на коньках не стояли, и получают от Тарасовой шесть-ноль. При этом эти артисты не по восемь часов тренируются, да и бывшие спортстмены уже не в соку. Так спрашивается: что же ты за такой тренер, Тарасова, если ты годами по восемь часов гоняла спортсменов, и шесть баллов они не всегд получали, если любой фигурист за три месяца может сделать шесть-ноль с "коровой на льду", причем не какой-нибудь шоумен эту оценку ставит, а якобы тренер, который не мог добиться таких же успехов?
20.10.2025