Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при. Новости
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Гран-при

Милан-2026

20 октября, 19:21

Тарасова — о Малинине: «Гений. У него нет конкурентов на Олимпиаде-2026»

Руслан Минаев

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала прокат американца Ильи Малинина на первом этапе Гран-при ISU в Анже. 20-летний фигурист набрал 321 балл по сумме короткой и произвольной программ.

«Там катается абсолютный гений, который показывает, что можно делать и так. Совершенно другое одиночное катание, Илья — фигурист будущего.

Я до сих пор под впечатлением, даже заикаюсь немного. Что может помешать ему выиграть Олимпиаду? Повторюсь, у него нет конкурентов. Пожелаем, чтобы он был здоров», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

На счету Малинина 2 золота чемпионатов мира.

Зимняя Олимпиада пройдет в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Источник: vseprosport.ru
3

  • Барон Глейхенгаузен

    Не говори гоп пока не перепрыгнул. У Валиевой тоже не было конкурентов, а результат известен.

    21.10.2025

  • Александр Иванов

    Тарасова, а чем вам гордиться , ведь он выиграет золотую медаль для США

    21.10.2025

  • alexb2025personal

    Ну кто такая Тарасова? О чем она может вообще говорить. Есть шоу: танцы на льду, где бывшие спортсмены, которые никогда не тренировали три месяца работают с артистами, которые никогда до этого на коньках не стояли, и получают от Тарасовой шесть-ноль. При этом эти артисты не по восемь часов тренируются, да и бывшие спортстмены уже не в соку. Так спрашивается: что же ты за такой тренер, Тарасова, если ты годами по восемь часов гоняла спортсменов, и шесть баллов они не всегд получали, если любой фигурист за три месяца может сделать шесть-ноль с "коровой на льду", причем не какой-нибудь шоумен эту оценку ставит, а якобы тренер, который не мог добиться таких же успехов?

    20.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Илья Малинин
    Фигурное катание
    Татьяна Тарасова
    Читайте также
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Популярное видео
    Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
    Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
    Экскурсия по академии с Плющенко
    Экскурсия по академии с Плющенко
    Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
    Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
    Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
    Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
    Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
    Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
    Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
    Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
    Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
    Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
    Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
    Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
    Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
    Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
    Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
    Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
    Камила Валиева: номер под живой вокал
    Камила Валиева: номер под живой вокал
    Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
    Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
    Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
    Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
    Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
    Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
    Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
    Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
    Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
    Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
    Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
    Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
    Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
    Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
    Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
    Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
    Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
    Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
    Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
    Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя