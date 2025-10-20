Тарасова — о Малинине: «Гений. У него нет конкурентов на Олимпиаде-2026»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала прокат американца Ильи Малинина на первом этапе Гран-при ISU в Анже. 20-летний фигурист набрал 321 балл по сумме короткой и произвольной программ.

«Там катается абсолютный гений, который показывает, что можно делать и так. Совершенно другое одиночное катание, Илья — фигурист будущего.

Я до сих пор под впечатлением, даже заикаюсь немного. Что может помешать ему выиграть Олимпиаду? Повторюсь, у него нет конкурентов. Пожелаем, чтобы он был здоров», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

На счету Малинина 2 золота чемпионатов мира.

Зимняя Олимпиада пройдет в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.