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Гран-при

Сегодня, 13:55

Тихонов объяснил участие Тарасовой и Морозова в шоу за неделю до финала Гран-при: «Тутберидзе поддержала решение»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист и тренер Алексей Тихонов в разговоре с «СЭ» объяснил решение своих подопечных пары Евгении Тарасовой/Владимира Морозова поучаствовать в шоу Ильи Авербуха в Череповце и Ярославле прямо перед финалом Гран-при. Пара показала новый номер под песню «Зачем тебе я?»

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— Ваши подопечные Евгения Тарасова и Владимир Морозов участвуют в шоу, когда до финала Гран-при неделя. Это у них акцент на шоу со спорта сместился?

— Нет, не думаю. У них акцент в данном случае на новую программу, которую они катали. Она способствует вкатыванию и короткой программы, которую они будут показывать на финале Гран-при. Эти выступления помогают немножко отвлечься от того плотного графика работ, который предполагает подготовка к большим стартам. Они в этом сезоне могут себе позволить. Это было их решение, Этери Георгиевна его поддержала, я тоже. Два выступления в шоу и недельный блок подготовки к финалу Гран-при и выступление. Небольшое переключение им не повредит, а, может, где-то и поможет, — сказал Тихонов.

Полностью разговор с Алексеем Тихоновым читайте на сайте «СЭ»

Фигурное катание
Владимир Морозов (фигурное катание)
Евгения Тарасова
Этери Тутберидзе
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