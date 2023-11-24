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Гран-при

Сегодня, 10:13

Торнгрен выиграла короткую программу на «Гран-при Японии», Губанова — 10-я

Виктория Кравченко
Линдси Торнгрен.
Фото USA Today Sports
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Американка Линдси Торнгрен заняла первое место в короткой программе на шестом этапе «Гран-при Японии» в Осаке. Фигуристка набрала 68,93 балла.

На втором месте — бельгийка Нина Пинцарроне (63,44), третья — представительница Южной Кореи Ли Хэ Ин (62,93).

Грузинская, а ранее российская фигуристка Анастасия Губанова занимает 10-е место (55,80).

Произвольные программы женщины представят завтра, 25 ноября.

Турнир проходит в Осаке на территории спортивной арены Towa Pharmaceutical RACTAB Dome. Соревнования завершатся 26 ноября.

Этап «Гран-при» NHK Trophy: расписание соревнований и где смотреть трансляции

Фигурное катание
Анастасия Губанова
Линдси Торнгрен
Нина Пинцарроне
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