Украинская пара отказалась поздравить с победой дуэт из Грузии на юниорском «Гран-при»

Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта не стали поздравлять грузинскую пару Анастасия Метелкина — Лука Берулава с победой на юниорском «Гран-при в Будапеште».

Во время церемонии награждения Метелкина и Берулаве вначале подошли к бронзовым призером турнира Мартине Ариано-Кент и Шарлю Лалиберте-Лоран из Канада и обнялись, поздравляя друг друга.

Затем грузинские фигуристы направились к Серовой и Хобте, но те не обратили на них внимания.

18-летняя Метелкина выступает за сборную Грузию с 2020 года, а 20-летний Берулава — с 2019. Они встали в пару в июне 2023 года и тренируется в России у Павла Слюсаренко.