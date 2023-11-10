Уно стал первым в короткой программе на «Гран-при Китая»

Японский фигурист Шома Уно выиграл короткую программу на «Гран-при Китая». Спортсмен набрал 105,25 балла.

Второе место занял француз Адам Сяо Хим Фа (91,21). Третьим стал Михаил Шайдоров из Казахстана (89,94).

У женщин по итогам короткой программы лидирует представительница Бельгии Луна Хендрикс — 70,65 балла. На второй и третьей позициях расположились японки Ринка Ватанабе (65,09) и Хана Йошида (64,65) соответственно.

В парном катании лучшими в короткой программе стали канадцы Стеллато-Дудек и Дешам (70,39 балла). Второе место у итальянцев Ребекки Гиларди и Филиппо Амброзини (66,33). Тройку лидеров замкнули Пэн Чэн и Ван Лэй из Китая (62,91).