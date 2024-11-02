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Сегодня, 21:35

Уроженка Москвы Лопарева в дуэте с Бриссо выиграла золото на «Гран-при» во Франции

Алина Савинова
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Танцевальный дуэт из Франции Евгении Лопаревой и Жоффре Бриссо стал победителем домашнего этапа «Гран-при ISU».

Спортсмены получили за произвольный прокат 117,52 балла, а в сумме набрали 195,27 балла.

Лопарева является уроженкой Москвы. Она получила французское гражданство в мае 2022 года.

Серебряные медали в танцах на льду завоевали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (189,08), которые лидировали после первого соревновательного дня. Тройку сильнейших замкнули американцы Эмили Братти и Йен Сомервилль (185,88).

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