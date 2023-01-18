Россия не примет этап «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что этапы серии «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24 не состоятся в России, сообщает ТАСС.

Данное решение было принято советом ISU, заседание которого состоялось 16 января.

В апреле 2022 года ISU отменил российский этап серии «Гран-при» сезона-2022/23, который был запланирован на 25-27 ноября 2022 года.

Напомним, что российские и белорусские фигуристы были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте прошлого года.