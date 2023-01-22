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Сегодня, 21:18

Валиева намерена выступить в финале Гран-при России

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Камила Валиева поделилась мнением об итогах Кубка Первого канала.

— Финал Гран-при теперь есть в планах?

— Да, конечно, но он же теперь через месяц с лишним, в марте. Конечно, есть. Вы что, думаете, что [я уже] все (Смеется)? Нет.

— Чему тебя научил Кубок Первого канала?

— Как и все соревнования, что все бывает, но нужно радоваться жизни, радоваться тому, что ты можешь кататься. Я когда сидела, вы не представляете, какое у меня было желание выйти и уже что-нибудь откатать.

— Много в Сети споров о том, равные ли составы. Разница в 69 баллов кажется большой.

— Каждый год то же самое. Вы вспомните первый, второй, третий Кубок — всегда можно придраться к составу, всегда к этому, всегда к тому, но опять-таки ну и что? Вот сейчас мы будем опять это обсуждать, это же уже прошло. Наши спортсмены просто показывают свое катание и на них смотрят болельщики, которые их очень ждут и любят. Это самая главная цель. Я тоже всех люблю.

Камила Валиева
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