Японец Кагияма победил на четвертом этапе «Гран-при ISU» в Японии

Сегодня, 12:50
Японский фигурист Юма Кагияма стал победителем четвертого этапа «Гран-при ISU» в мужском одиночном катании. Турнир проходит в Японии.
21-летний спортсмен в сумме за короткую и произвольную программы получил 300,09 балла.
Второе место у итальянца Даниэля Грассля, который набрал 264,85 балла. Еще один представитель Японии Тацуя Цубои стал третьим — 251,52 балла.
Гран-при Японии
Мужчины
Итоговое положение, топ-6
1. Юма Кагияма (Япония) — 300,09
2. Даниэль Грассль (Италия) — 264,85
3. Тацуя Цубои (Япония) — 251,52
4. Эндрю Торгашев (США) — 246,58
5. Маттео Риццо (Италия) — 246,56
6. Као Миура (Япония) — 240,38