Японка Хигучи победила на «Гран-при США»

Сегодня, 05:22
Японская теннисистка Вакаба Хигучи стала победительницей «Гран-при США» по фигурному катанию. По сумме двух прокатов она набрала 196,93 балла.
Второе место заняла японка Ринка Ватанабе — 195,22 балла. Замкнула тройку американка Изабо Левито — 194,83.
Гран-при США
Женщины
Итоговое положение
1. Вакаба Хигучи (Япония) — 196,93
2. Ринка Ватанабе (Япония) — 195,22
3. Изабо Левито (США) — 194,83
4. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 193,61
5. Брэди Теннелл (США) — 192,04
6. Элис Лин-Грейси (США) — 183,94
7. Юна Аоки (Япония) — 183,03
8. Ливия Кайзер (Швейцария) — 177,67
9. Ольга Микутина (Австрия) — 166,77
10. Ким Мин Чхэ (Южная Корея) — 165,57
11. Леа Серна (Франция) — 151,87
12. Софья Степченко (Латвия) — 137,92