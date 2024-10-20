Японка Хигучи победила на «Гран-при США»

Японская теннисистка Вакаба Хигучи стала победительницей «Гран-при США» по фигурному катанию. По сумме двух прокатов она набрала 196,93 балла.

Второе место заняла японка Ринка Ватанабе — 195,22 балла. Замкнула тройку американка Изабо Левито — 194,83.

Гран-при США

Женщины

Итоговое положение

1. Вакаба Хигучи (Япония) — 196,93

2. Ринка Ватанабе (Япония) — 195,22

3. Изабо Левито (США) — 194,83

4. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 193,61

5. Брэди Теннелл (США) — 192,04

6. Элис Лин-Грейси (США) — 183,94

7. Юна Аоки (Япония) — 183,03

8. Ливия Кайзер (Швейцария) — 177,67

9. Ольга Микутина (Австрия) — 166,77

10. Ким Мин Чхэ (Южная Корея) — 165,57

11. Леа Серна (Франция) — 151,87

12. Софья Степченко (Латвия) — 137,92