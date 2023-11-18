Японка Сакамото выиграла «Гран-при Финляндии»

Японская фигуристка Каори Сакамото стала победительницей пятого этапа «Гран-при Финляндии».

23-летняя японка набрала 205,21 баллла по сумме двух выступлений (135,52 в произвольной программе).

Второе место на турнире заняла ее соотечественница Рион Сумиеси — 190,21 балла. Замкнула тройку американка Эмбер Гленн (185,39).

«Гран-при Финляндии», Эспоо

Женщины. Итоговое положение

1. Каори Сакамото (Япония) — 205,21 балла

2. Рион Сумиеси (Япония) — 190,21

3. Эмбер Гленн (США) — 185,39

Произвольная программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 135,52 балла

2. Эмбер Гленн (США) — 133,78

3. Рион Сумиеси (Япония) — 121,56