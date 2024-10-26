Японка Сакамото выиграла короткую программу на «Гран-при Канады»

Сегодня, 03:25
Японская фигуристка Каори Сакамото показала лучший результат в короткой программе на «Гран-при Канады». Она получила 74,97 балла.
Второй стала американка Алиса Лью, набравшая 67,68. Замкнула тройку швейцарка Кимми Репонд — 66,94.
Гран-при Канады
Женщины
Короткая программа
1. Каори Сакамото (Япония) — 74,97
2. Алиса Лью (США) — 67,68
3. Кимми Репонд (Швейцария) — 66,94
4. Хана Йошида (Япония) — 65,32
5. Маделин Скизас (Канада) — 65,28
6. Элис Лин-Грейси (США) — 58,64
7. Кайя Руйтер (Канада) — 57,66
8. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 56,12
9. Сара-Мод Дюпюи (Канада) — 54,15
10. Рино Мацуике (Япония) — 52,31
11. Ви Со Ен (Южная Корея) — 47,86
12. Екатерина Куракова (Польша) — 47,31