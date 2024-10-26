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Сегодня, 03:25

Японка Сакамото выиграла короткую программу на «Гран-при Канады»

Евгений Козинов
Корреспондент
Каори Сакамото.
Фото AFP
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Японская фигуристка Каори Сакамото показала лучший результат в короткой программе на «Гран-при Канады». Она получила 74,97 балла.

Второй стала американка Алиса Лью, набравшая 67,68. Замкнула тройку швейцарка Кимми Репонд — 66,94.

Гран-при Канады

Женщины

Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 74,97

2. Алиса Лью (США) — 67,68

3. Кимми Репонд (Швейцария) — 66,94

4. Хана Йошида (Япония) — 65,32

5. Маделин Скизас (Канада) — 65,28

6. Элис Лин-Грейси (США) — 58,64

7. Кайя Руйтер (Канада) — 57,66

8. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 56,12

9. Сара-Мод Дюпюи (Канада) — 54,15

10. Рино Мацуике (Япония) — 52,31

11. Ви Со Ен (Южная Корея) — 47,86

12. Екатерина Куракова (Польша) — 47,31

Фигурное катание
Каори Сакамото

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