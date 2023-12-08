Японка Шимада победила в финале «Гран-при» среди юниоров

Японская фигуристка Мао Шимада победила в финале «Гран-при» среди юниоров в Пекине.

По сумме двух программ она набрала 206,33 (68,27+138,06) балла. В произвольной программе Шимада сделала тройной аксель и четверной тулуп.

Второе место заняла представительница Южной Кореи Чжи А Син, которая набрала 200,75 балла. Третьей стала японка Рена Уэзоно (196,46).

Финал «Гран-при». Пекин. Китай

Юниорки

Итоговое положение

1. Мао Шимада (Япония) — 206,33 балла

2. Чжи А Син (Южная Корея) — 200,75

3. Рена Уэзоно (Япония) — 196,46

Произвольная программа

1. Мао Шимада (Япония) — 138,06 балла

2. Чжи А Син (Южная Корея) — 131,67

3. Рена Уэзоно (Япония) — 128,59