Японка Шимада победила в финале «Гран-при» среди юниоров

Сегодня, 14:35
Японская фигуристка Мао Шимада победила в финале «Гран-при» среди юниоров в Пекине.
По сумме двух программ она набрала 206,33 (68,27+138,06) балла. В произвольной программе Шимада сделала тройной аксель и четверной тулуп.
Второе место заняла представительница Южной Кореи Чжи А Син, которая набрала 200,75 балла. Третьей стала японка Рена Уэзоно (196,46).
Финал «Гран-при». Пекин. Китай
Юниорки
Итоговое положение
1. Мао Шимада (Япония) — 206,33 балла
2. Чжи А Син (Южная Корея) — 200,75
3. Рена Уэзоно (Япония) — 196,46
Произвольная программа
1. Мао Шимада (Япония) — 138,06 балла
2. Чжи А Син (Южная Корея) — 131,67
3. Рена Уэзоно (Япония) — 128,59