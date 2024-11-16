Японка Йошида победила на «Гран-при ISU» в Финляндии

Сегодня, 18:01
Японская фигуристка Хана Йошида выиграла пятый этап международной серии «Гран-при» в Финляндии.
По сумме двух программ спортсменка набрала 199,46 балла.
Второе место заняла еще одна представительница Японии Рино Мацуике (199,20). Бронзу завоевала итальянка Лара Наки Гутманн (198,49).
Гран-при Финляндии
Женщины, топ-6
1. Хана Йошида (Япония) — 199,46
2. Рино Мацуике (Япония) — 199,20
3. Лара Наки Гутманн (Италия) — 198,49
4. Сара Эверхардт (США) — 191,17
5. А Сон Ен (Южная Корея) — 187,68
6. Лорин Шильд (Франция) — 182,36