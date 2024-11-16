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Сегодня, 18:01

Японка Йошида победила на «Гран-при ISU» в Финляндии

Алина Савинова
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Японская фигуристка Хана Йошида выиграла пятый этап международной серии «Гран-при» в Финляндии.

По сумме двух программ спортсменка набрала 199,46 балла.

Второе место заняла еще одна представительница Японии Рино Мацуике (199,20). Бронзу завоевала итальянка Лара Наки Гутманн (198,49).

Гран-при Финляндии

Женщины, топ-6

1. Хана Йошида (Япония) — 199,46

2. Рино Мацуике (Япония) — 199,20

3. Лара Наки Гутманн (Италия) — 198,49

4. Сара Эверхардт (США) — 191,17

5. А Сон Ен (Южная Корея) — 187,68

6. Лорин Шильд (Франция) — 182,36

Фигурное катание

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