Японская пара выиграла золото на втором этапе «Гран-при» ISU в Канаде

Сегодня, 06:47
Японские фигуристы Рику Миура и Рюичи Кихара выиграли золото на втором этапе «Гран-при» ISU-2022/23 в Канаде в спортивных парах.
По сумме двух программ фигуристы набрали 212,02 балла. Серебро у представителей США — Эмили Чена и Спенсера Акиры Хоу (186,48), бронза у пары из Италия — Сара Конти и Никколо Мачи (186,18).
Напомним, что российские и белорусские фигуристы отстранены от международных стартов.
«Гран-при» ISU-2022/23
2-й этап
«Гран-при Канады» (Skate Canada)
Миссисога, Канада
Пары
Итоговое положение
1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 212,02
2. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 186,48
3. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 186,18
4. Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада) — 175,49
5. Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США) — 164,14
6. Елизавета Жук — Мартин Бидар (Чехия) — 153,50
7. Келли-Энн Лорин — Лукас Этьер (Канада) — 152,09
Алиса Ефимова — Рубен Бломмарт (Германия) — снялись
Произвольная программа
1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 138,63
2. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 119,52
3. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 119,09
4. Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада) — 114,67
5. Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США) — 108,44
6. Келли-Энн Лорин — Лукас Этьер (Канада) — 101,25
7. Елизавета Жук — Мартин Бидар (Чехия) — 100,66