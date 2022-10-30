Японская пара выиграла золото на втором этапе «Гран-при» ISU в Канаде

Японские фигуристы Рику Миура и Рюичи Кихара выиграли золото на втором этапе «Гран-при» ISU-2022/23 в Канаде в спортивных парах.

По сумме двух программ фигуристы набрали 212,02 балла. Серебро у представителей США — Эмили Чена и Спенсера Акиры Хоу (186,48), бронза у пары из Италия — Сара Конти и Никколо Мачи (186,18).

Напомним, что российские и белорусские фигуристы отстранены от международных стартов.

«Гран-при» ISU-2022/23

2-й этап

«Гран-при Канады» (Skate Canada)

Миссисога, Канада

Пары

Итоговое положение

1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 212,02

2. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 186,48

3. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 186,18

4. Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада) — 175,49

5. Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США) — 164,14

6. Елизавета Жук — Мартин Бидар (Чехия) — 153,50

7. Келли-Энн Лорин — Лукас Этьер (Канада) — 152,09

Алиса Ефимова — Рубен Бломмарт (Германия) — снялись

Произвольная программа

1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 138,63

2. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 119,52

3. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 119,09

4. Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада) — 114,67

5. Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США) — 108,44

6. Келли-Энн Лорин — Лукас Этьер (Канада) — 101,25

7. Елизавета Жук — Мартин Бидар (Чехия) — 100,66