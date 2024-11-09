Японские фигуристки заняли весь пьедестал на домашнем этапе «Гран-при»

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла четвертый этап «Гран-при ISU» в женском одиночном катании.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2022 набрала по сумме двух прокатов 231,88 балла.

Серебряную и бронзовую медали также завоевали японские спортсменки — Моне Чиба (212,54) и Юна Аоки (195,07).

Гран-при Японии

Женщины

Итоговое положение, топ-6

1. Каори Сакамото (Япония) — 231,88

2. Моне Чиба (Япония) — 212,54

3. Юна Аоки (Япония) — 195,07

4. Алиса Лью (США) — 190,75

5. Брэди Теннелл (США) — 190,25

6. Лара Наки Гутманн (Италия) — 180,28