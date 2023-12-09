Жулин заявил, что финал «Гран-при» выглядит скучным без российских фигуристов

Заслуженный тренер России Александр Жулин в комментарии для «СЭ» высказался о победе представителей Германии Минервы Фабьенне Хазе и Никиты Володина в финале «Гран-при» в Пекине.

«Приятно, что русская школа представлена на международных соревнованиях. Это показывает, что наша школа мощная и без нас. Я смотрел финал танцев. Понятно, что все узнаваемы. Но без нас скучновато. Саша Степанова с Ваней Букиным не испортили бы картину», — сказал Жулин «СЭ».

В 2023 году Володин сменил российское спортивное гражданство на немецкое. В произвольной программе дуэт занял второе место, но по итогам двух программ стал лидером.