Сегодня, 11:15

Самоделкина пропустит Гран-при Финляндии: экс российская фигуристка не успела получить визу

Самоделкина пропустит Гран-при Финляндии из-за отсутствия визы
Егор Сергеев
корреспондент
Софья Самоделкина.
Фото Global Look Press
Казахстан остался без своей главной надежды.

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина, ранее представлявшая Россию, не сможет принять участие в этапе Гран-при в Финляндии. Она не успела сделать визу.

Дальше — Загреб?

Как сообщает Offside.kz, Самоделкина получила приглашение от организаторов, так как была первой в рейтинге запасных после снятия представительницы Бельгии Нины Пинцарроне, но не смогла вовремя получить необходимое на въезд в Хельсинки разрешение. Для Казахстана и самой спортсменки это плохая новость: высокий результат в Финляндии мог бы обеспечить Софье участие в финале Гран-при, который пройдет в Японии — там выступят шесть лучших фигуристок по итогам всех прошедших этапов.

Этап Гран-при ISU в Хельсинки пройдет с 21 по 23 ноября. Есть вероятность, что следующим для Самоделкиной станет турнир серии «челленджер» в Загребе, который запланирован на 3-6 декабря.

Софья Самоделкина.Самоделкина произвела фурор на Гран-при в Японии: обогнала Хендрикс и взошла на пьедестал

Медаль в Японии

Две недели назад Самоделкина выиграла серебряную медаль на этапе Гран-при в Японии. Лучшая казахстанская фигуристка с первого дня соревнований сразу заявила о своих амбициях, заняв второе место в короткой программе и опередив большинство высокорейтинговых соперниц.

А в произвольной, несмотря на две небольшие промашки, Самоделкина сумела остаться с серебром, получив ровно 200 баллов по сумме двух программ. Бронзовым призером стала бельгийка Луна Хендрикс (198,97), а победу одержала японка Каори Сакамото (227,18).

Софье 18 лет. На данный момент она находится на 28-м месте рейтинга ISU.

Фото Global Look Press

Главная надежда Казахстана

Самоделкина родилась в Москве и является воспитанницей российской школы фигурного катания, однако с мая 2024 года официально представляет Казахстан, получив гражданство благодаря родственным связям — ее мать родом из Алма-Аты.

Фигуристка не раз выражала свою привязанность к новой стране, в том числе на казахском языке. Там она уже стала узнаваемой спортсменкой, а болельщики возлагают на нее большие надежды.

Под флагом Казахстана Софья завоевала серебро на мемориале Дениса Тена 2024 года, бронзу зимней Универсиады-2025, заняла четвертое место на зимней Азиаде-2025 и обеспечила себе участие в Олимпийских играх-2026.

1

  • Бустег

    не пущать казашку в финку!

    21.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Софья Самоделкина
    Фигурное катание
