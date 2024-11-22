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Сегодня, 19:45

«Безобразие чистой воды». Фигуристы Лопарева и Бриссо вырезали упоминание о русских из программы под песню о Распутине

Фигуристы Лопарева и Бриссо убрали фразу о русских из программы
Егор Сергеев
Французские фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо
Фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо.
Фото AFP
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Русофобия в Польше процветает.

Французский танцевальный дуэт уроженки Москвы Евгении Лопаревой и Жоффре Бриссо убрал финальную фразу о русских из своего ритм-танца, показанного ими на турнире в Варшаве. Поступок фигуристов вызвал волну негодования не только у российских пользователей соцсетей, но и у заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

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Что произошло

Лопарева и Бриссо для ритм-танцев используют известную песню Rasputin группы Boney M. Обычно спортсмены заканчивают свой прокат под фразу «Oh, those Russians» («Ох эти русские»). Такая версия уже была дважды продемонстрирована дуэтом на различных турнирах, однако на Кубке Варшавы вместо этого они вставили в конце «Oh, those dancers» («Ох эти танцоры»).

Причины не разглашаются, но можно предположить политический подтекст. На фоне спецоперации градус русофобии в таких странах, как Польша, повышается. Вероятно, с этим и связана замена фразы в программе.

Возмущение Тарасовой

Заслуженный тренер СССР назвала безобразием замену слов о русских в музыке к ритм-танцу Лопаревой и Бриссо.

«Все продолжается, что ли? Все слова надо выкидывать. Казалось, хотя бы по этому поводу успокоились. Не хочу думать и разбираться, почему в середине сезона есть неполадки со словами, почему это не было сделано в августе. Это безобразие чистой воды», — цитирует Татьяну Тарасову ТАСС.

Французские фигуристы Жоффре Бриссо и Евгения Лопарева
Фото AFP

Как выступают Лопарева и Бриссо

Евгения родилась в Москве, но с 2018 года выступает под французским флагом. С Жоффре они являются двукратными чемпионами страны.

В нынешнем сезоне Лопарева и Бриссо выиграли домашний этап «Гран-при» и были третьими в Канаде. На завершившемся 21 ноября Кубке Варшавы дуэт одержал победу, набрав итоговые 201,89 балла.

Фигурное катание
Евгения Лопарева/Жоффри Бриссо

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