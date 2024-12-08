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Сегодня, 12:00

Малинин выиграл финал «Гран-при». Бросил вызов самому себе, заявив семь квадов

Илья Малинин выиграл финал «Гран-при ISU»
Егор Сергеев
Фигурист Илья Малинин
Илья Малинин выиграл финальный этап «Гран-при ISU».
Фото Reuters
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На пьедестал вместе с фигуристом из США также забрались два японца.

Фигурное катание. «Гран-при ISU». Финал
Мужчины
1. Илья Малинин (США) — 292,12 балла
2. Юма Кагияма (Япония) — 281,78
3. Сун Сато (Япония) — 270,82
4. Даниэль Грассль (Италия) — 254,96
5. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 253,75

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин выиграл финальный этап «Гран-при ISU» в одиночном катании. Соревнования прошли во французском Гренобле.

Проиграл произвольную

Илья лидировал после короткой программы, а на произвольной решил рискнуть, заявив семь квадов. Он прыгнул четверные флип и аксель, упал с лутца, затем исполнил риттбергер, лутц (в каскаде с тройным сальховом), тулуп (в каскаде с тройным тулупом) и сальхов (секвенция с тройным акселем). И сделал сальто назад во время проката.

Судьи поставили Малинину недокруты на каждом из квадов. 20-летний американец получил 186,69 балла за программу и уступил Юме Кагияме (188,29). При этом Илья все равно одержал итоговую победу, набрав 292,12 в сумме. Он выиграл финал «Гран-при» во втором сезоне подряд.

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По словам фигуриста, он откатал тестовую программу, бросив вызов самому себе.

«Я не концентрируюсь на этом (второй сумме баллов в произвольной. — Прим. «СЭ»), у меня была задача попробовать сделать это сегодня, я сам себе поставил такую цель... Готовясь к финалу «Гран-при», я хотел показать все, над чем я работал, добавить в артистизме. Я очень горжусь тем, что так исполнил свою программу. Это был вызов самому себе», — цитирует Малинина matchtv.ru.

Фигуристы Сун Сато и Юма Кагияма
Сун Сато и Юма Кагияма.
Фото Reuters

Два японца на пьедестале

Юма Кагияма, занявший итоговое второе место, начал произвольную с квад-флипа, а затем «бабочкой» на четверном сальхове лишил себя возможности побороться за золотую медаль. Для заявки на победу ему нужно было выдавать идеальный прокат, но этого не произошло. Ближе к финалу Кагияма промахнулся еще и мимо каскада с риттбергером, скрутив лишь два оборота.

Обладатель бронзы Сун Сато в целом откатал ровно. Но его единственной ошибкой стало падение с четверного флипа из-за большого недокрута — этот же элемент две недели назад чуть не оставил его без золота на этапе «Гран-при» в Китае.

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Шайдоров — в топ-5 и получил похвалу от Малинина

Вернувшийся после допинговой дисквалификации итальянец Даниэль Грассль восстановил почти весь арсенал четверных и выдал визуально сильный прокат, но выше итоговой четвертой строчки прыгнуть не смог.

Топ-5 замкнул Михаил Шайдоров, который перед произвольной анонсировал уникальный каскад из тройного акселя и четверного сальхова через ойлер. Блестящего проката представителю Казахстана показать не удалось: падение на квад-лутце, несколько неуверенных выездов и потерянные уровни на вращениях и дорожке шагов — все это повлияло на оценку судей.

Сам Михаил после завершения турнира признался, что отдал все силы.

«Я боролся и вчера, и сегодня. Отдал все, что мог, и теперь с нетерпением жду отдыха. Я ощутил, насколько тепло меня здесь приняли. Это потрясающе, и меня очень радует, что я могу привлечь людей своим катанием», — сказал он Golden Skate.

Фигурист Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров.
Фото Reuters

За каскадом Шайдорова внимательно наблюдал Малинин. Илья заявил, что гордится своим коллегой по льду.

«Я смотрел, как Миша Шайдоров катал программу, — пошел в кафе для фигуристов на арене, потому что там стоит телевизор с трансляцией. Не хотел пропустить, как тот прыгнет свой уникальный каскад. Очень за него рад, горжусь тем, как он смог собраться после первой ошибки и сделать этот каскад. Здорово видеть, как фигуристы делают что-то новое и двигают наш спорт вперед. Может, тоже сделаю такой же в будущем», — приводит слова Малинина Спортс''.

Финал «Гран-при» в Гренобле завершится в воскресенье показательными выступлениями.

5
Фигурное катание
Даниэль Грассль
Илья Малинин
Михаил Шайдоров
Сун Сато
Юма Кагияма
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