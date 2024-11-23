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Гран-при

Сегодня, 21:00

Провал Дэвис и Смолкина, Володин на пьедестале, слабая Губанова. Как прошел «Гран-при Китая»

В Китае завершился последний, шестой этап «Гран-при ISU»
Егор Сергеев
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин на этапе «Гран-при» в Китае
Диана Дэвис и Глеб Смолкин неудачно выступили на этапе «Гран-при» в Китае.
Фото AFP
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Много бывших россиян.

Гран-при Китая. Итоговое положение
Мужчины
1. Сюн Сато (Япония) — 278,48
2. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 276,17
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 252,53

Женщины
1. Эмбер Гленн (США) — 215,54
2. Монэ Тиба (Япония) — 211,91
3. Ким Чхэ Ен (Республика Корея) — 208,47

Парное катание
1. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 211,05
2. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 209,36
3. Лиа Перейра — Треннт Мишо (Канада) — 188,74

Танцы на льду
1. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 209,13
2. Марджори Лажуа — Закари Лага (Канада) — 205,16
3. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 198,18

Завершился последний, шестой этап «Гран-при ISU» — Кубок Китая. Японцы наконец дали дорогу остальным фигуристам, среди которых оказалось немало экс-россиян. Впрочем, воспользоваться ситуацией у них не очень получилось: зато в Чунцине не обошлось без других, не менее знаменательных побед.

Конти и Мачии впереди всех. Хазе с Володиным не повезло

В парном катании ожидалась напряженная борьба — в Китай прибыли победители финала прошлогоднего «Гран-при», немцы Минерва Хазе и Никита Володин (до 2023 года — россиянин), а также бывшие чемпионы Европы Сара Конти и Николо Мачии. Ожидалось, что именно они разыграют китайское золото, и здесь обошлось без неожиданностей.

Сюрприз ждал болельщиков в другом месте — русско-немецкая пара внезапно уступила в короткой программе из-за достаточно детской ошибки Володина: Никита упал на дорожке шагов. Максимум баллов за короткую вытащить не удалось, и дуэт занял только второе место, уступив итальянским конкурентам чуть больше 4 баллов.

В произвольной программе Хазе и Володин отыгрались и заняли первое место, но отрыва в 2,30 очка не хватило, чтобы покрыть отставание в короткой. Итог — обидное серебро, но вряд ли кто-то сильно расстроен. Обе пары проскочили в финал «Гран-при».

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин на этапе «Гран-при» в Китае
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото AFP

Дэвис и Смолкин провалились

Отдельный интерес для российских зрителей представляла танцевальная пара Дианы Дэвис и Глеба Смолкина — дочь прославленной Этери Тутберидзе со своим мужем сейчас представляют Грузию и делают это пока не очень удачно. Во всяком случае, их выступление в Чунцине отказалась комментировать даже Татьяна Тарасова.

Да и говорить там особо не о чем: ритмический танец пара откровенно провалила. Дэвис выглядела неуверенно, допустила несколько ошибок и в итоге «грузины» опустились на восьмую строчку по итогам первого дня — ниже них были только хозяева турнира, прошедшие на «Гран-при» по домашней квоте.

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В произвольной Дэвис и Смолкин справились не сильно лучше и заняли только седьмое место — и в итоге все равно остались восьмыми. Но ребята сильно не расстраиваются: «К несчастью, сегодня мы допустили ошибку, но пока не успели посмотреть протоколы — сделаем это позже. Думаю, это выступление нельзя назвать нашим лучшим, хотя были и удачные моменты, и сложности. Мы приехали сюда, чтобы учиться, и никаких особых ожиданий от этих соревнований у нас не было», — цитирует Смолкина Goldenskate.

Зато золото в танцах завоевала очень примечательная пара — Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Итальянцы провалились на этапе в Анже, упустили победу из-за досадной ошибки, и в Чунцин приехали за реабилитацией. Это у них получилось в полной мере — первое место и в ритм-танце, и в произвольной программе тому подтверждение.

Фигуристка Эмбер Гленн
Эмбер Гленн.
Фото Reuters

Гленн запрыгнула в финал

В женском одиночном катании, по традиции, не обошлось без драмы. Здесь разыгрывались две путевки в финал «Гран-при» в Гренобле, компания претенденток тут сошлась мощнейшая — победительница Анже американка Эмбер Гленн и две «серебряные» японки — Монэ Тиба и Ринке Ватанабэ.

Между первыми двумя и развернулась вся борьба — в короткой с перевесом в 0,02 (!) балла оказалась лучше Тиба, а вот в произвольной Гленн выстрелила. Американка показала лучшее выступление в карьере, набрав 144,7 очка, и заслуженно отправилась в первый в своей карьере финал.

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«Я так взволнована, что буду соревноваться с такими невероятными спортсменками, которых я уважаю и считаю абсолютно потрясающими. Для меня это нереально — быть на таком уровне. Я просто рада выйти туда и попытаться сделать все, что смогу», — цитирует Гленн сайт ISU.

Впрочем, Тиба тоже не осталась без финала: «Прежде всего я хочу быть здоровой к следующему старту. Важно поддерживать хорошую форму, так как затем нас ждет чемпионат Японии. Я буду хорошо питаться и хорошо спать, чтобы поддерживать свою форму и наслаждаться финалом», — цитирует Тибу сайт ISU.

А вот экс-россиянка, ныне грузинка Анастасия Губанова, справилась не очень: набрала 177,34 балла и заняла только восьмое место.

Фигурист Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров.
Фото Reuters

Представитель Казахстана зажег в одиночке

Как и у женщин, у мужчин не было сильной интриги. В Китай прибыли двукратный чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа и серебряный призер канадского этапа японец Сюн Сато. Очевидно, оба приехали в Чунцин за путевками в финал, и оба их получили. Но у данного дуэта появился неожиданный соперник — Михаил Шайдоров из Казахстана.

Фигурист обратил на себя внимание еще во Франции, исполнив каскад тройной аксель — четверной тулуп, а в Китае вклинился в борьбу за золото: 5,5 балла уступил Сато в короткой программе, но на 3 с лишним обошел его в произвольной. Итог — первое серебро в карьере. И расстройство, что в этом году в финал попасть не удалось: «Мое выступление было очень хорошим. Но мне жаль, что я не отобрался дальше. Надеюсь, продолжу расти и вернусь в Китай в следующем году, чтобы завоевать золотую медаль», — приводит слова Шайдорова сайт ISU.

А вот Адам Сяо Хим Фа в обеих программах занял третье место. Впрочем, даже бронзы хватило для поездки в Гренобль. Для француза, как и для японца, финал станет вторым в карьере — и оба уже заявили, что будут усердно к нему готовиться.

Фигурное катание
Адам Сяо Хим Фа
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Сара Конти/Никколо Макии
Сун Сато
Шарлен Гиньяр/ Марко Фаббри
Эмбер Гленн

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