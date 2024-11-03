Лопарева и Бриссо неожиданно обошли призеров чемпионата мира. Как выступили бывшие россияне на «Гран-при» во Франции

У Володина и Хазе тоже золото.

Во Франции прошел третий этап «Гран-при ISU». На арене «Ледовый парк» в Анже выступили несколько бывших российских фигуристов, по разным причинам ранее сменивших спортивное гражданство.

Губанова снова не в форме

21-летняя Анастасия Губанова с 2021 года выступает за Грузию. В России она дважды становилась второй в Кубке (в 2018-м и 2020-м). Под флагом новой страны выигрывала золото и серебро чемпионатов Европы — в 2023 и 2024 году соответственно. Однако на последнем мировом первенстве осталась только 13-й.

В Анже Губанова вновь выступила слабо: после короткой программы занимала девятое место, а по итогам произвольной поднялась лишь на одну строчку. При этом Анастасия не согласилась с судейскими баллами и в целом невысоко оценила завершившийся этап «Гран-при».

«Соревнования прошли не так, как я ожидала. Я и правда не знаю, что случилось — думаю, просто дни не задались. Сделаю все возможное для подготовки к этапу в Китае, постараюсь улучшить там свои результаты. Эти соревнования были опытом, как действовать в таких ситуациях. В новых программах чувствую себя комфортно.

Мысли об Олимпиаде? Все идет своим чередом, времени еще много, все может поменяться. Главное, чтобы со здоровьем все было хорошо, буду продолжать тренироваться», — приводит ее слова Golden Skate.

Выиграла соревнования американка Эмбер Гленн, которая выступила лучше японок Вакабы Хигути и Рен Сумиеси.

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев. Фото Reuters

Чигирев и Гейниш не смогли закрепиться в лидерах

Дмитрий Чигирев выступает в паре с другой бывшей россиянкой Екатериной Гейниш. Спортсмены недавно перешли под флаг Узбекистана, но сразу показали впечатляющий результат — на прошлом этапе «Гран-при» в Канаде они заняли второе место, набрав наибольшее количество баллов в произвольной программе. Их медаль стала первой в истории страны.

В Анже повторить успех не удалось — лишь шестое место. При этом после короткой программы Чигирев заявлял, что они крайне довольны выступлением, которое получилось почти идеальным. Хотя после него они занимали только пятую строчку.

«Сегодня почти показали свой максимум и очень довольны этим. Выступать на двух этапах подряд — это нормально, мы чувствовали, что хорошо подготовлены. Ощущения неплохие, но еще нужно будет посмотреть выступление на видео», — цитирует фигуриста Golden Skate.

А вот с произвольной программой ребята совсем не справились. Партнерша сначала завалила каскад, а затем дважды упала с выбросов. Да и Чигирев не блистал, поэтому итоговый результат закономерен.

Американский дуэт Алисы Ефимовой и Миши Митрофанова, также дебютировавший на «Гран-при» в таком составе, перед произвольной программой сохранял шансы на бронзу, однако ошибки похоронили все надежды на награды. Ребята остались только четвертыми. Интересно, что девушка до переезда в США уже несколько раз меняла спортивное гражданство. Бывшая россиянка также каталась за Финляндию и Германию, а теперь нашла партнера в Америке.

Фигуристы Никита Володин и Минерва Хазе. Фото Reuters

У Володина с Хазе очередная победа

Куда успешнее в Анже выступил еще один бывший россиянин — Никита Володин. В паре с немкой Минервой Хазе он уверенно выиграл соревнования в спортивных парах. Дуэт лидировал и после короткой программы, и после произвольной.

25-летний спортсмен выступает с Хазе с сезона-2023/24 и на чемпионате мира в Монреале даже выиграл с ней бронзу.

«Это первое крупное соревнование в новом сезоне. После прошлого чемпионата мира мы уже подзабыли, каково это. Есть ощущение, что мы удержали все элементы и вдобавок смогли показать хореографию. В конце попытались дать волю эмоциям. Уровни были хорошими», — публикует слова Никиты Golden Skate.

Фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо. Фото AFP

Сенсация от Лопаревой

В танцах на льду золото тоже выиграла бывшая представительница России. 24-летняя Евгения Лопарева выступает в паре с французом Жоффре Бриссо шестой сезон, а в мае 2022-го она получила гражданство страны. Пара после ритм-танца занимала вторую строчку, однако выиграла произвольный и смогла вырвать на первое место, обойдя фаворитов турнира — призеров чемпионата мира Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые со своим прокатом не справились. Партнер упал на дорожке шагов, что для танцев на льду нечто из ряда вон выходящее.

Лопарева и Бриссо после турнира были откровенно удивлены такому высокому месту. На прошлом этапе «Гран-при» в Канаде спортсмены выиграли только серебро.

«Мы готовились к тому, чтобы побороться за выступление на финале, поскольку он тоже будет во Франции, в Гренобле. Это должно было стать особенным опытом для нас. Сейчас даже не могу сказать больше, чувствую, что просто пока шокирована», — рассказала Лопарева «Матч ТВ».