Аделина Сотникова примет участие в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи Аделина Сотникова примет участие в проекте «Ледниковый период».

«Аделина Сотникова примет участие в проекте «Народный ледниковый период», — цитирует ТАСС продюсера шоу Илью Авербуха.

7 октября стало известно, что в съемках примут участие гимнастки Арина и Дина Аверины, блогер Валя Карнавал, актриса Ангелина Стречина, певец T-Killah, актер Артур Сопельник и музыкант Ярослав Сумишевский

Ранее был анонсирован новый сезон проекта «Ледниковый период» под названием «Народный ледниковый период».