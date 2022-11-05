Новый партнер Медведевой рассказал о просьбе Авербуха

Актер Федор Федотов, выступающий теперь в паре с Евгенией Медведевой, рассказал, что продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух лично просил его принять участие в проекте Первого канала.

«У меня очень хорошие отношения с Ильей Авербухом. Я не мог не выручить его в такой ситуации, когда все было критично, остро. Пришлось спасать проект. Конечно, не мог отказаться. Вернуться сюда — это чистое счастье. С Евгенией совершенно не сложно. Трудность была в том, что у нас имелось всего две ночи на два номера. Слава богу, все сделали», — сказал Федотов РИА Новости.

Предыдущим партнером Медведевой был тиктокер Даня Милохин, он неожиданно покинул проект неделю назад.