Федотов о работе с Медведевой на «Ледниковом периоде»: «Это было большим испытанием для меня»

Актер Федор Федотов рассказал о впечатлениях от работы с фигуристкой Евгенией Медведевой в рамках проекта «Ледниковый период».

— Каким для вас был этот сезон «Ледникового периода»?

— Сезон мимолетный. Надо признать, он проскочил мимо меня и казался одним большим днем. Но днем очень интересным. Это было большим испытанием для меня, для прекрасной Жени Медведевой — она его выдержала, подарила счастье людям, которые ее обожают и приходят сюда, чтобы на нее посмотреть, ее болельщики включают телевизор каждую субботу, чтобы увидеть Женю Медведеву. Я не мог не помочь, когда меня позвали. Я очень счастлив быть здесь. Для меня это счастье и удовольствие абсолютно.

— Как быстро сработались с Женей?

— Мы скатались буквально с первой встречи. Мы были давно знакомы — снимались вместе в прошлом году в сериале «Последний аксель», работали в «Ледниковом периоде». Скажем так, имели представление друг о друге, нам не пришлось знакомиться. Пришлось знакомиться технически, но мы сделали это очень быстро. Конечно, было бы лучше, если бы у нас был еще месяц тренировок и совместных раскаток. Но сложилось так, как сложилось, мы рады этому.

Изначально партнером Медведевой на шоу «Ледниковый период» был блогер Даня Милохин, однако он объявил об уходе из проекта. Федотов занял место Милохина и провел в паре с Медведевой остаток сезона.