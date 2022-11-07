Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Ледниковый период

Сегодня, 15:16

Актер Колесников — об эмоциях перед прокатом на «Ледниковом периоде»: «Совершенно не волнуюсь. На льду случится, что случится»

Telegram Новости

Актер театра и кино Иван Колесников поделился с корреспондентом «СЭ» эмоциями перед прокатом в шоу «Ледниковый период». Колесников выступает в паре с Татьяной Тотьмяниной.

«Совершенно не волнуюсь перед прокатом. На льду случится, что случится. Только там будет понятно. У нас веселый прокат. Там будут естественно поддержки. Все тяжелее и тяжелее удивлять чем-то. Столько всего выдумывают из головы наши тренера. Но какие-то новые элементы я делаю», — сказал Колесников корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В субботу, 12 ноября, в эфире Первого канала выйдет пятый выпуск программы нового сезона «Ледниковый период. Снова вместе».

Татьяна Тотьмянина
0
Читайте также
«Конечно, Царь!» Что пишут во Франции про игру Головина
«Русские — козлы». Как сейчас живет главный хейтер российских спортсменов
Машина охраны депутата Бородая подорвалась на мине под Херсоном
Минобороны опровергло сообщения о больших потерях морпехов в ДНР
СМИ сообщили о ликвидации в Донбассе австралийского наемника
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Медведева сравнила Милохина со своим новым партнером

Домнина — о прокате с Башаровым на «Ледниковом периоде»: «Мы очень довольны. Хотелось бы продолжать так же»