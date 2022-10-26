Колесников — об уходе Милохина из «Ледникового периода»: «Медведева будет знать, какие бывают люди»

Российский актер и участник «Ледникового периода» Иван Колесников прокомментировал «СЭ» уход блогера и тиктокера Дани Милохина из шоу Ильи Авербуха.

Милохин принимал участие в шоу в паре с Евгенией Медведевой.

— Никак к этому не отношусь. Мы же не знаем обстоятельств. Вообще, конечно, это плохо. Но Даня молодой еще. Учится на своих ошибках, — сказал Колесников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дарьей Алексеевой.

— Как думаете, как справится с этим Евгения?

— Надеюсь, что она более адекватный, взрослый человек, как-то справится с этим. Считаю, что трагедии как таковой не случилось. Такое бывает. Тоже поступок, будет знать, какие бывают люди. Для жизни это очень полезно.

Ранее популярный блогер и тиктокер в своих социальных сетях объявил, что покидает проект Первого канала, сославшись на усталость.