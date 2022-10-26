Сегодня, 16:50
Российский актер и участник «Ледникового периода» Иван Колесников прокомментировал «СЭ» уход блогера и тиктокера Дани Милохина из шоу Ильи Авербуха.
Милохин принимал участие в шоу в паре с Евгенией Медведевой.
— Никак к этому не отношусь. Мы же не знаем обстоятельств. Вообще, конечно, это плохо. Но Даня молодой еще. Учится на своих ошибках, — сказал Колесников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дарьей Алексеевой.
— Как думаете, как справится с этим Евгения?
— Надеюсь, что она более адекватный, взрослый человек, как-то справится с этим. Считаю, что трагедии как таковой не случилось. Такое бывает. Тоже поступок, будет знать, какие бывают люди. Для жизни это очень полезно.
Ранее популярный блогер и тиктокер в своих социальных сетях объявил, что покидает проект Первого канала, сославшись на усталость.