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Ледниковый период

26 ноября, 18:41

Чепурченко исполнил бедуинский прыжок в новом выпуске «Ледникового периода»

Актер Вячеслав Чепурченко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер Вячеслав Чепурченко показали новый номер в телевизионном шоу Первого канала «Ледниковый период».

Пара выступила под песню Томаса Джонса «Delilah». Самой удивительной часть их выступления — был бедуинский прыжок в исполнении Вячеслава. Этот не простой элемент актер несколько раз повторял перед прокатом. И он отлично получился во время выступления.

Седьмой эпизод шоу «Ледниковый период. Снова вместе» вышел в эфир Первого канала 26 ноября.

Алексеева Дарья

Татьяна Волосожар
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