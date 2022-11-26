Чепурченко исполнил бедуинский прыжок в новом выпуске «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер Вячеслав Чепурченко показали новый номер в телевизионном шоу Первого канала «Ледниковый период».

Пара выступила под песню Томаса Джонса «Delilah». Самой удивительной часть их выступления — был бедуинский прыжок в исполнении Вячеслава. Этот не простой элемент актер несколько раз повторял перед прокатом. И он отлично получился во время выступления.

Седьмой эпизод шоу «Ледниковый период. Снова вместе» вышел в эфир Первого канала 26 ноября.

Алексеева Дарья