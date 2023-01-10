Энберт — о низких оценках Тарасовой в «Ледниковом периоде»: «Иногда обидно, но мы доказали, что можем удивлять»

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт поделился мнением об участии в «Ледниковом периоде» — 2022 в паре с телеведущей Региной Тодоренко.

«Это был действительно сложный путь: мы дошли от довольно невысоких оценок до 12 баллов, что не может не радовать. Это наша победа, за что я очень благодарен Регине», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

Также он высказался о судействе в телешоу.

«Почему Тарасова оценивала нас так сурово? Знания Татьяны Анатольевны относительно фигурного катания, ледовых шоу и «Ледникового периода» мне даже сложно прокомментировать, потому что у нее колоссальный опыт во всем перечисленном. Она видит намного больше, чем видим мы. Конечно, иногда обидно, когда ты отдаешь все силы и тебе хочется получить максимальные баллы, но этого не происходит.

Но главное, мы доказали, что можем делать сложные элементы и постановки и можем удивлять. Видимо, это был необходимый этап. После этого мы уже начали получать 12 баллов", — добавил спортсмен.

«Ледниковый период» 2022 года походит под девизом «Снова вместе». В шоу принимают участие победители и призеры прошлых сезонов.