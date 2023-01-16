Александр Энберт подвел итоги своего участия в «Ледниковом периоде» в паре с Региной Тодоренко

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане по фигурному катанию Александр Энберт подвел итоги своего участия в «Ледниковом периоде» в паре с Региной Тодоренко.

«У нас с Региной случился громадный прогресс, и я этому безмерно счастлив. Все звезды этого года когда-то принимали участие в проекте, и мы с ней в 2020 году катались с разными партнерами.

В 2022 году она пришла с идеей научиться делать верхние поддержки. Партнершу нельзя разубеждать — если она пришла с таким желанием, то надо делать сто процентов.

И это главный итог нашего участия в «Ледниковом периоде»: мы перешли к сложнейшим элементам, к прекрасному катанию, Регина каталась без меня и показывала сложные шаги. Это большой прогресс с вишенкой на торте», — сказала Энберт «Газете.Ru».

Победа в шоу досталась Елизавете Арзамасовой и Никите Кацалапову.