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Ледниковый период

Сегодня, 17:44

Александр Энберт подвел итоги своего участия в «Ледниковом периоде» в паре с Региной Тодоренко

Иван Шитик
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане по фигурному катанию Александр Энберт подвел итоги своего участия в «Ледниковом периоде» в паре с Региной Тодоренко.

«У нас с Региной случился громадный прогресс, и я этому безмерно счастлив. Все звезды этого года когда-то принимали участие в проекте, и мы с ней в 2020 году катались с разными партнерами.

В 2022 году она пришла с идеей научиться делать верхние поддержки. Партнершу нельзя разубеждать — если она пришла с таким желанием, то надо делать сто процентов.

И это главный итог нашего участия в «Ледниковом периоде»: мы перешли к сложнейшим элементам, к прекрасному катанию, Регина каталась без меня и показывала сложные шаги. Это большой прогресс с вишенкой на торте», — сказала Энберт «Газете.Ru».

Победа в шоу досталась Елизавете Арзамасовой и Никите Кацалапову.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/16/19497943.shtml
Александр Энберт
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