Авербух подтвердил, что Милохин покинул шоу «Ледниковый период»

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Серебряный призер Олимпийских и игр и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух подтвердил, что Даня Милохин покинул проект.
«Да, это правда. А все причины Даня написал у себя в соцсетях», — сказал Авербух «СЭ».
Ранее популярный блогер и тиктокер в своих социальных сетях объявил, что покидает проект Первого канала, сославшись на «усталость».
Милохин выступал во втором сезоне «Ледникового периода» подряд в паре с чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию Евгенией Медведевой.
В прошлом году они заняли третье место.