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Ледниковый период

Сегодня, 16:44

Авербух подтвердил, что Милохин покинул шоу «Ледниковый период»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Даня Милохин и Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Серебряный призер Олимпийских и игр и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух подтвердил, что Даня Милохин покинул проект.

«Да, это правда. А все причины Даня написал у себя в соцсетях», — сказал Авербух «СЭ».

Ранее популярный блогер и тиктокер в своих социальных сетях объявил, что покидает проект Первого канала, сославшись на «усталость».

Милохин выступал во втором сезоне «Ледникового периода» подряд в паре с чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

В прошлом году они заняли третье место.

Евгения Медведева
Илья Авербух
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Милохин сообщил, что покинул шоу «Ледниковый период»

Евгения Медведева может завершить участие в шоу «Ледниковый период» после ухода Милохина