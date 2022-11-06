Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, как относится к оценкам в проекте «Ледниковый период».

Вчера фигуристка продолжила выступления в шоу с актером Федором Федотовым после того, как блогер Даня Милохин неожиданно покинул проект.

— В моей жизни выступлений хоть отбавляй, поэтому для меня важнее не куда вернулась и как, а с кем. С Федей Федотовым сейчас откатались, катали два номера с очень хорошими оценками. С очень хорошими. Я наконец-то выдохнула, перекрестилась, потому что думала: «Наконец-то, наконец-то хорошие оценки». Я могу сколько угодно говорить, что я понимаю, что это шоу и все такое. Но, как спортсмен, переживаю, когда нам что-то ставят. Причем, когда чувствуется какая-то предвзятость, меня это очень сильно расстраивает. Прямо до слез. Но сегодня хорошо было, — сказал Медведева.