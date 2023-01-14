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Ледниковый период

Сегодня, 20:45

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов победили в шоу «Ледниковый период. Снова вместе»

Иван Шитик
Корреспондент
Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова и двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов стали победителями шоу «Ледниковый период. Снова вместе». Второе место занял дуэт двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и актера Федора Федотова.

Третье место поделили актер Марат Башаров и фигуристка Оксана Домнина, а также олимпийская чемпионка Виктория Синицина и чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев.

Первый канал планировал показать финал шоу в субботу, 14 января, однако из-за смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой изменил сетку вещания в московском часовом поясе. Но в некоторых регионах страны трансляция заключительного выпуска шоу уже прошла.

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