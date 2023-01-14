Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов победили в шоу «Ледниковый период. Снова вместе»

Сегодня, 20:45
Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова и двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов стали победителями шоу «Ледниковый период. Снова вместе». Второе место занял дуэт двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и актера Федора Федотова.
Третье место поделили актер Марат Башаров и фигуристка Оксана Домнина, а также олимпийская чемпионка Виктория Синицина и чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев.
Первый канал планировал показать финал шоу в субботу, 14 января, однако из-за смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой изменил сетку вещания в московском часовом поясе. Но в некоторых регионах страны трансляция заключительного выпуска шоу уже прошла.