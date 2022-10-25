Евгения Медведева может завершить участие в шоу «Ледниковый период» после ухода Милохина

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Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин, который является одним из капитанов нового сезона «Ледникового периода», заявил, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева может сняться с проекта из-за ухода ее партнера, тиктокера Дани Милохина.
«У них были номера готовые, а потом — бац! — и заявляет, что не будет принимать участите в проекте. Жалко, конечно, парень талантливый, но он сам вправе выбирать, что ему делать. Не так просто будет найти Евгении Медведевой нового партнёра. Все артисты, у всех график — это непростая задача. Будет искать, конечно.
Есть риск, что Медведева снимется с проекта? Да, такой риск есть. Будут ли еще какие-то изменения в составах? Все остальные на месте, катаются», — сказал Жулин Metaratings.ru.
Ранее популярный блогер и тиктокер в своих социальных сетях объявил, что покидает проект Первого канала, сославшись на «усталость».
Милохин и Медведева выступали в паре во втором сезоне «Ледникового периода» подряд.